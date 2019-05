‘Dit is het hoogste niveau van Europa’

Door Lisette van der Geest

Voor Novara, de Italiaanse volleybalclub van Celeste Plak is vier keer scheepsrecht. Na drie verloren wedstrijden tegen Conegliano om de landstitel – een strijd die normaal gesproken om vijf wedstrijden gaat, maar reeds eerder was beslist – won Novara zaterdagmiddag de Champions Leaguefinale in Berlijn wél van hun Italiaanse rivaal met 3-1 (25-18, 25-17, 14-25, 25-22).

,,Nou, we hebben gewonnen”, zei Plak na afloop droogjes. Aan haar hand bungelen de accreditaties van haar teamgenoten - ,,Ja, ik weet ook niet waarom ze mij die hebben gegeven.” Van bijna moeiteloos in het eerste uur, waarbij Novara vanaf het begin domineerde en de eerste twee sets naar zich toetrok met overtuigende cijfers, naar een thriller in deel twee. In de derde set kwam Conegliano, met daarbij Robin de Kruijf in het veld, terug, nam al snel de leiding en zorgde dat er in Berlijn een vierde set gespeeld moest worden.

In de uitverkochte Max Schmeling-Halle stond De Kruijf in de basis, Plak keek de eerste twee sets vanaf de zijlijn toe. Haar club leunt stevig op de twintigjarige sterspeelster, het grote talent Paola Egonu. Maar bij 10-19 achterstand voor Novara mocht Plak invallen tot het einde van de set. In de vierde set ging het lange tijd gelijk op, tot Novara tegen het einde wist uit te lopen en het afmaakte.

Volledig scherm Robin de Kruijf (rechts) en Celeste Plak (midden): maatjes bij Oranje, tegenstanders in Italië. © Ronald Hoogendoorn

Voor De Kruijf was het eindresultaat precies waar ze vooraf bang voor was. Na dominantie in de strijd om de landstitel, in één wedstrijd verliezen in de Champions Leaguefinale. De Kruijf: ,,Ik baal enorm. Zij hebben eerder al goed staan spelen in de voorrondes van de Champions League, nu speelden ze veel slimmer. Ze hebben zich aangepast op ons, speelden veel tipballen en ik denk dat wij daar moeite mee hadden. Dat hebben ze goed gedaan.”

‘De eer redden’, dat was de opdracht voor het team van Plak. Sinds het verlies van de strijd om de landstitel was de trainingsintensiteit verhoogd. Maandag lag ze nog uitgeput op haar bank bij te komen. Het moest beter. ,,We hadden daar gewoon niet ons niveau laten zien en de knop moest om”, aldus Plak, die nooit eerder in de Champions Leaguefinale stond. ,,Ik ben waarschijnlijk nog blijer met deze overwinning dan ik zou zijn geweest met de scudetto. Die heb ik al. En dit is het hoogste niveau van Europa. Al durf ik niet te zeggen of iedereen dit zo heeft, Italianen zijn heel nationalistisch.”