Dit is de duurste basketballer aller tijden

Westbrook, die het nieuws vrijdagavond bevestigde met een Instagrampost met de woorden 'Waarom niet?', had afgelopen zomer al zijn contract voor komend seizoen opengebroken. De nieuwe deal gaat daarom pas in vanaf het seizoen 2018 en loopt tot en met de zomer van 2023. Inclusief komend seizoen verdient Westbrook de komende zes jaar 233 miljoen dollar (197 miljoen euro). Per wedstrijd strijkt hij de komende jaren grofweg ruim 400.000 euro per NBA-wedstrijd op. In een door Oklahoma City Thunder uitgegeven verklaring zei Westbrook: ,,Ik heb het al vaak gezegd en ik zeg het nog eens: er is geen plek op deze wereld waar ik liever ben dan Oklahoma City. Ik ben blij en vereerd dat ik mijn carrière bij Thunder mag vervolgen.''

De 28-jarige Westbrook gaat eind volgende maand zijn tiende seizoen in als prof van Oklahoma City Thunder. Hij schreef afgelopen jaar geschiedenis in de NBA door als tweede speler ooit - en de eerste in 55 jaar - in 42 duels een zogenaamde triple-double te laten aantekenen, een score in drie dubbele cijfers: punten, rebounds en assists. Westbrook verbrak daarmee het record van Oscar Robertson, die in het seizoen 1961-1962 één triple double minder scoorde. Over het hele seizoen was zijn gemiddelde over 81 wedstrijden: 31,6 punten, 10,4 assists en 10,7 rebounds.



In Oklahoma waren ze vrijdag zo blij met het nieuws dat de burgemeester van de stad, Mick Cornett, een speciale oorkonde tekende waarin vanaf 29 september 2017 elke dag wordt gerept van Russell Westbrook Day.