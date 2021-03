Dit is de auto waarin ‘VeeKay’ sterk debuutseizoen een vervolg wil geven

Olympisch kampioene Sanne Wevers en turnsters krijgen per direct nieuwe bondscoach

18 maart Gerben Wiersma stopt op eigen initiatief per direct als bondscoach van de Nederlandse turnsters. Bram van Bokhoven, die op dit moment ook bondscoach van het herenteam is, neemt het in ieder geval tot de Olympische Spelen van deze zomer over van Wiersma.