Diskwalificatie sprinters Oranje op estafette: ‘We moesten risico nemen’

Het team, met Joris van Gool als startloper en routinier Churandy Martina als vierde en laatste loper, was als zesde gefinisht en noteerde een tijd van 37,80 seconden. Dat zou met een geldige wissel opnieuw een aanscherping van het Nederlands record zijn geweest. In de series waren de estafettemannen met 37,91 al sneller dan ooit.



Paulina was duidelijk. ,,We wilden voor een medaille gaan, dus moesten we risico nemen. De wissel was scherp, iets te scherp bleek achteraf. Het duurde net even te lang voordat ik het stokje kreeg van Taymir."



De sprinters baalden dat ze uit de uitslag werden geschrapt, maar zagen wel dat de opgevoerde trainingsarbeid en vooral de verfijnde wisseltechniek tot resultaat heeft geleid. ,,We zijn dit seizoen sneller dan ooit, dus we zijn op de goede weg. We gaan nu alles richten op de Spelen in Tokio, daar willen we sowieso beter presteren", aldus kopman Martina.



Christian Coleman en Noah Lyles pakten hun tweede gouden medaille in Doha. De winnaars van respectievelijk de 100 en 200 meter voerden de Amerikaanse ploeg naar de wereldtitel in 37,10. Groot-Brittannië won zilver in 37,36 en Japan behaalde brons in 37,43.