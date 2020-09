Didi Gregorius slaat grandslam-homerun

De ploeg uit Philadelphia gaf die voorsprong niet meer uit handen. In de achtste inning, bij een stand van 7-5, scoorden de Phillies vijf punten. Gregorius was een van de spelers die de thuisplaat bereikte. De Phillies zegevierden in het lege Marlins Park zo met 12-6.



Het seizoen in de Major League begon als gevolg van de coronacrisis enkele maanden later dan de bedoeling was en is daarom ingekort van 162 naar 60 wedstrijden per team. Over twee weken gaan de play-offs van start. Gregorius koerst met Philadelphia Phillies af op deelname aan die play-offs. De Oranje-international, bezig aan zijn eerste seizoen bij de Phillies na enkele jaren bij New York Yankees, sloeg in Miami zijn zevende homerun van dit seizoen.