Dick Jaspers grijpt naast zesde Europese titel driebanden

‘Verbazing­wek­ken­de’ Stephen Curry zet Warriors weer naast Celtics in NBA-finale

Golden State Warriors heeft de stand weer gelijk getrokken in de finale van de NBA tegen Boston Celtics. Onder aanvoering van Stephen Curry wonnen de Warriors in Boston het vierde duel in de best-of-sevenserie met 107-97. Curry blonk in de TD Garden uit met 43 punten en 10 rebounds.

11 juni