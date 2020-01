Deze talenten gaan in 2020 de hemel bestormen

Joshua Zirkzee (18) | Voetbal

Het was oktober 2018 en ik stond in Zuid-Duitsland langs de lijn bij de Youth League-wedstrijd tussen Bayern München onder 19 tegen Ajax onder 19. In de spits bij de Duitsers stond een Nederlandse jongen, een opvallend sterke verschijning met een flinke bos haar. Joshua Zirkzee was zijn naam. Het ging die dag natuurlijk over het sensationele spel van Ajax 1 die avond in de Allianz Arena (1-1). Een wedstrijd die Ajax het besef gaf dat de club zich écht kon meten met de Europese top.



Maar die Zirkzee, daar op de beroemde jeugdcampus van Bayern, bleef me bij. Ruim een jaar later is de spits, die in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en Feyenoord speelde, definitief overgeheveld naar de A-selectie van trainer Hansi Flick. In de Champions League maakte hij al zijn eerste minuutjes, in de competitie was hij vlak voor de winterstop tweemaal de held als invaller met cruciale goals in de slotfase tegen zowel Freiburg als Wolfsburg. De Duitse grootmacht moet de komende jaren verjongen. Let dus op Joshua Zirkzee.



Door Daniël Dwarswaard