Deze sporters gingen LeBron James voor als miljardair

Basketballer LeBron James werd onlangs de eerste actieve basketballer in de NBA die zich miljardair mag noemen. Daarmee voegt hij zich in een illuster rijtje met sporters die ook de status van miljardair hebben bereikt. Deze sporters gingen hem voor.

Tiger Woods

De eerste sporter die een bedrag van tien cijfers verdiende was Tiger Woods. De grootste golfer aller tijden werd dat al in 2009. Op dat moment had hij al veertien majors gewonnen in zijn carrière.

Michael Jordan

LeBron James is niet de enige basketballer die meer dan een miljard euro op zijn bankrekening heeft staan, want ook Michael Jordan is miljardair. Hij werd dat echter pas elf jaar nadat hij was gestopt als profbasketballer.

Cristiano Ronaldo

Voetbal is de sport die de meeste miljonairs kent, maar de eerste miljardair liet lang op zich wachten. De eerste voetballer die miljardair werd, was Cristiano Ronaldo. Pas in 2020, toen zijn carrière al twaalf jaar aan de gang was, voegde hij zich bij het lijstje dat toen nog uit zes bestond.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo. © AFP

Lionel Messi

De tweede voetballer die zich miljardair mag noemen, liet vervolgens niet lang op zich wachten. Ruim twee maanden later bereikte ook Lionel Messi de grens van een miljard euro. Na zijn overstap naar Paris Saint-Germain is de Argentijn momenteel ook weer de best betaalde sporter ter wereld.

Roger Federer

Tennisser Roger Federer ging in 2020 Messi en Ronaldo voor als miljardair. Hij werd toen de vierde sportmiljardair in de geschiedenis. Op dat moment verdiende Federer slechts 13% aan prijzengeld en de rest kwam allemaal uit commerciële overeenkomsten. De Zwitser heeft zijn zaakjes buiten de baan uitstekend op orde. Door een blessure verdiende hij het afgelopen jaar nog geen miljoen euro aan prijzengeld, maar hij haalde wel een kleine negentig miljoen binnen aan zijn commerciële activiteiten.

Michael Schumacher

Michael Schumacher heeft zijn miljardairs-status meer te danken aan zijn sportieve prestaties dan Federer. Toen hij zijn zevende wereldtitel pakte, had hij namelijk al een half miljard euro verdiend. Na zijn loopbaan wist hij dat bedrag nog te verdubbelen.

Floyd Mayweather

Floyd Mayweather is de rijkste bokser ter wereld en heeft in zijn carrière meer dan een miljard euro verdiend. In 2015 was de Amerikaan, wiens bijnaam Money weinig tot de verbeelding overlaat, nog de op één na rijkste sporter ter wereld. Hij bezit de NASCAR-ploeg The Money Team Racing.

Volledig scherm Floyd Mayweather strooit met geld richting rivaal Conor McGregor. © USA Today Sports

Arnold Palmer en Jack Nicklaus

Arnold Palmer was geen onverdienstelijk golfer, maar verdiende aan zijn sport slechts enkele miljoenen. Palmer werd pas miljardair toen hij na zijn loopbaan de sportmarketing in ging en daarmee de commerciële golfwereld naar zijn hand zette. Jack Nicklaus was een stuk succesvoller met 18 majors, maar ook hij verdiende het grote geld pas na zijn loopbaan.