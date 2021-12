Deze atletes kunnen voorkomen dat Sifan Hassan vanavond geschiedenis schrijft

Valentino Rossi (42) neemt met tiende plaats afscheid: ‘Ik heb er nu al spijt van dat ik ben gestopt’

Motorcoureur Valentino Rossi heeft zijn imposante loopbaan afgesloten met de tiende plaats in de Grote Prijs van Valencia in de MotoGP. De 42-jarige Italiaan werd op zijn Yamaha toegejuicht door 75.000 toeschouwers. Die zagen Francesco Bagnaia (Ducati) de slotrace van het seizoen winnen. De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) had zich eerder al verzekerd van de wereldtitel.

15 november