Deurloo verovert goud op wereldbeker rekstok in Bakoe

Bendsneyder begint Moto2 met plek 20 in kwalificatie

17 maart Bo Bendsneyder gaat in zijn eerste Grote Prijs in de Moto2 in Qatar als twintigste van start. De 19-jarige Rotterdammer zette op het Losail International Circuit bij Doha met zijn Tech3 een tijd van 2.01,562 neer en dat was 1,263 seconde langzamer dan de Spaanse coureur Álex Márquez.