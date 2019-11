Desisa en Chepngetich beste marathonlopers

Desisa won november 2018 de marathon van New York en veroverde in oktober van dit jaar in Doha de wereldtitel op de klassieke afstand van 42,195 kilometer. Chepngetich greep het goud bij de vrouwen op de WK in Doha in een race die werd gelopen onder extreme omstandigheden; een temperatuur van boven de 30 graden en zeer hoge luchtvochtigheid. De Keniaanse won in de afgelopen twaalf maanden ook de marathons van Istanbul en Dubai.