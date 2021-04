Dertien trainingen per week: ‘Als iedereen gaat curlen, is het vooroordeel zo uit de wereld’

Door Pim Bijl



Hij kan ze wel dromen. De grappen, de vooroordelen. Jeu de boules op ijs, enzovoorts. Of hij aan het schoonmaken is, als hij ijverig met de bezem over de ijsvloer veegt. Laurens Hoekman weet wel beter, vertelt graag over de veelzijdigheid van zijn sport, wat hij ervoor doet en laat. Dertien keer in een week traint hij, waarvan viermaal in het krachthonk om zijn lijf te prepareren.