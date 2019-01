Derde zege Abshero in Egmond Halve Marathon

Het was geen snelle wedstrijd door het onstuimige weer met een harde westenwind op het strand, maar wel een spannende. Wanjiku demarreerde op enkele kilometers van de finish en leek op de winst af te stevenen, maar Abshero had nog een ultieme versnelling in de benen. Hij won de winterse hardloopwedstrijd in Egmond aan Zee eerder in 2011 en 2014.