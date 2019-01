Derde plek hoogst haalbare voor De Rooy

De Brabander moest in de negende etappe in en rondom Pisco, met een klassementsproef van 313 kilometer, genoegen nemen met de vijfde plek. Hij kwam ruim een half uur later binnen dan de Russische winnaar Edoeard Nikolajev, die de leidende positie in het klassement heroverde.



De Rooy staat in de algemene rangschikking vast op de derde plek geparkeerd, met een achterstand van ruim anderhalf uur op Nikolajev en ruim een uur op nummer twee Dmitri Sotnikov, de land- en teamgenoot van titelhouder Nikolajev.