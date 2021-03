Delmée volgt Caldas op als bondscoach hockeyers: ‘Je kunt eigenlijk geen nee zeggen’

,,Van de ene kant hoef je niet lang na te denken als ze je vragen, omdat ik vijftien jaar in Oranje heb gespeeld en het gewoon het allermooiste is om je eigen land te coachen. Dit is heel bijzonder. De eer is groot. Je kunt eigenlijk bijna geen nee zeggen”, reageert Delmée. ,,Aan de andere kant ga je wel nadenken. Waar loop je tegenaan en wat gaat het precies inhouden? Er zal wat gaan veranderen binnen de ploeg, van jongens die stoppen, van talent dat doorbreekt.”



Technisch directeur Jeroen Bijl van de hockeybond is blij met de aanstelling van de nieuwe bondscoach: ,,Het is prettig dat we nu, ruim voor het EK en de Olympische Spelen een goede opvolger voor Max hebben gevonden. Jeroen kent niet alleen de hoofdklasse goed, maar ook de wetten van het internationale tophockey. Iedereen kan zich in zijn huidige rol nu eerst focussen op de aankomende maanden: Jeroen bij Tilburg en Frankrijk en wij op de aankomende EK en de Olympische Spelen. Na Tokio begint dan een nieuw hoofdstuk.”