De Vries wint tweede race Formule 2 in Spanje: ‘Eindelijk beloond’

Nyck de Vries heeft op overtuigende wijze de sprintrace in Barcelona gewonnen. In de tweede Formule 2-race van dit weekeinde kwam de Nederlander met een ruime voorsprong als eerste over de finish.

,,Het was zo’n moeilijk weekend voor ons. Gisteren vijfde en we werkten de hele nacht om vandaag beter voor de dag te komen. En vandaag pakte het allemaal goed uit”, zegt De Vries na afloop van de race. ,,Ik ben zo opgelucht en kan niet wachten om terug te gaan naar de boys en ze te bedanken. We werkten de laatste weken keihard en de resultaten waren er wel, maar die zege ontbrak. Nu worden we eindelijk beloond voor al de arbeid. Dat is de fijnste beloning die je kan krijgen.”

Van de nummer twee van vandaag, Luca Ghiotto, kreeg De Vries ook de nodige complimenten. ,,Dat Nyck iemand is waar ik mee moet vechten, verrast me totaal niet”, vertelt Ghiotto. ,,Hij heeft al vaak bewezen snel te zijn en hij is nu terug waar hij hoort.”

De Vries ziet zijn eerste overwinning van dit seizoen niet als het keerpunt in dit seizoen. ,,Ik kijk gewoon weekend na weekend. Je bent zo goed als je laatste race. Straks in Monaco staat iedereen gewoon weer op nul. Elk jaar is de Formule 2 anders. Vorig jaar was het een andere auto dan het jaar ervoor. Dit jaar zijn er ook weer nieuwe regels. Je hebt ook weinig tijd op de baan, dus ervaring is heel belangrijk. Dat bewijst wel waarom deze klasse zo attractief en leuk is om te kijken”, aldus de coureur die inmiddels geen onderdeel uitmaakt van McLaren.