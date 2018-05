De Vries van podium naar grindbak in Barcelona

De coureur van de renstal Prema Racing belandde in de eerste ronde even in de grindbak. De Vries wist wel weer op de baan te komen, maar spinde kort daarna en beschadigde daarbij zijn bolide die moest worden weggetakeld. De overwinning in de race over 26 ronden ging naar de Brit Jack Aitken. De Vries was tijdens de vorige grand prix, in Azerbeidzjan, in de sprintrace als tweede geëindigd. Dat betekende zijn eerste podiumfinish dit seizoen.