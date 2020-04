De verjaardag van… Henk Grol: ‘Netflix? Daar heb ik totaal geen geduld voor’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Henk Grol (35), de succesvolle judoka die op de Olympische Spelen van Tokyo afscheid wilde nemen maar door de coronacrisis nu noodgedwongen nog een jaar langer actief blijft.

Gefeliciteerd Henk, is het een andere verjaardag voor je dan normaal?

,,Dankjewel. Het is zeker een andere verjaardag. Ik vind het helemaal niks deze coronatoestand. Er komen wat familieleden vanavond en we gaan wat eten maar ik voor de rest niks. Overdag is het ook al niks. Ik ben dan wat trainen en klussen in mijn sportschool in Velserbroek. Dat laatste is nog iets waar normaal geen tijd voor is want de sportschool is zeven dagen in de week open. We hebben net een trap geschuurd en ik doe de administratie. Nu wil ik wel weer open. Maar ja, dat kan dus niet.”

Eén voordeel: omdat je een eigen sportschool hebt, kan jij wel aan de gewichten hangen.

,,Haha tja. Ik heb 2200 vierkante meter tot mijn beschikking. Er is een zwembad en een spinningzaal. Alles is voorhanden. Ik train dus veel ja. Veel fysiek. Veel kracht en massa. Maar ik ben mijn vaste ritme kwijt zoals andere sporters dat ook niet hebben en dat is gewoon zwaar klote. Ik mis natuurlijk ook het fysieke contact. Een echte judotraining zit er natuurlijk niet in.”