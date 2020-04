De verjaardag van... Erik Breukink: ‘M’n ene dochter mag het land niet in’

Erik, van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het?

,,Dank je. Het is rustig vandaag. Alle dagen zijn een beetje hetzelfde, de laatste weken. Ik woon in België en zit vooral opgesloten in mijn eigen huis. Nou heb ik geen klagen hoor, want ik kan nog wandelen en fietsen buiten, en er is een groot terrein vlakbij huis. Maar nee, geen groot feest vandaag, dat gaat sowieso niet. In België is verplaatsing alleen toegestaan onder dringende noodzaak. Mijn ene dochter bijvoorbeeld woont in Nederland, en zij mag het land niet meer in. En ik niet uit, dus haar kan ik niet zien. M’n andere dochter woont wel in België, maar zij werkt in de zorg, met gehandicapte mensen, dus het is heel belangrijk om afstand te houden. We zien elkaar alleen buiten, we nemen geen enkel risico.’’