‘De talenten worden nog te vaak naar het schaatsen gehaald, terwijl ze skaten leuker vinden’

Bo Bendsney­der kijkt uit naar TT in Assen: ‘Dat blijft heel speciaal’

Bo Bendsneyder heeft de koningsklasse MotoGP nog altijd niet uit zijn hoofd gezet. ,,Dat is uiteindelijk het doel”, zegt de 23-jarige motorracer in aanloop naar de TT van Assen dit weekeinde. ,,Eerst maar eens vooraan meedoen in de Moto2, dan komt die kans om door te stromen vanzelf.”

23 juni