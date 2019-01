De sportevenementen om naar uit te kijken in 2019

AgendaHet sportjaar 2018 zit erop, tijd om vooruit te kijken naar de mooiste sportevenementen in 2019. Waar kunnen we ons op verheugen?

Manchester City - Liverpool (3 januari)

Het nieuwe jaar kan bijna niet mooier beginnen. Op donderdag 3 januari staat in de Premier League de kraker tussen regerend kampioen Manchester City en koploper Liverpool op het programma.

Azië Cup (5 januari - 1 februari)

In de Verenigde Arabische Emiraten wordt in januari door 24 landen gestreden om de Azië Cup. Australië won vier jaar geleden op eigen bodem de laatste editie, Japan is recordhouder met vier titels.

EK shorttrack (11 - 13 januari)

Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting gaan deze maand zorgen voor spektakel bij het EK shorttrack. Het toernooi wordt gehouden in de Sportboulevard in Dordrecht. In 2012, 2016 en 2017 was de stad al gastheer van de World Cup en in 2015 werd het EK shorttrack ook al hier gehouden.

Australian Open (14 januari - 27 januari)

Ook de beste tennissers en tennissters van de wereld mogen kort na de jaarwisseling alweer flink aan de bak. In de hitte van Melbourne wordt van 14 tot en met 27 januari gestreden om de titel op de Australian Open. Roger Federer won de laatste twee edities bij de mannen, terwijl Caroline Wozniacki titelverdedigster is bij de vrouwen. Hoe begint Kiki Bertens aan het nieuwe tennisjaar?

Volledig scherm Roger Federer (37) gaat deze maand op voor zijn zevende eindzege op de Australian Open. © Getty Images

WK veldrijden (3 februari)

Kan Mathieu van der Poel eindelijk weer eens toeslaan na de trilogie van Wout van Aert, de wereldkampioen van de laatste drie jaar? Dat moet gebeuren in het Deense Bogense, 200 kilometer ten westen van Kopenhagen, op het eiland Funen.

Volledig scherm Mathieu van der Poel en Wout Van Aert (rechts). © BELGA

WK afstanden (7 - 10 februari)

Van 7 tot en met 10 februari worden de WK afstanden gehouden. Het jaarlijkse schaatsspektakel vindt dit jaar plaats in Inzell, in het zuidoosten van Duitsland.

Ajax - Real Madrid (woensdag 13 februari)

Op dinsdag 12 maart gaan de achtste finales van de Champions League van start, met AS Roma - FC Porto en Manchester United - Paris Saint-Germain. De volgende avond speelt Tottenham Hotspur thuis tegen Borussia Dortmund, maar in Nederland kijken we natuurlijk vooral uit naar Ajax - Real Madrid.

Liverpool - Bayern München (dinsdag 19 februari)

Ook een week later veel mooie wedstrijden in de Champions League, met onder meer Liverpool - Bayern Munchen en Olympique Lyon - FC Barcelona.

WK sprint (23 - 24 februari)

Twee weken na de WK afstanden staat het WK sprint alweer op het programma voor de schaatsers en schaatsters. Dit toernooi wordt gehouden in Thialf.

Real Madrid - Ajax (dinsdag 5 maart)

Drie weken na de heenwedstrijd in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, speelt Ajax de rentree bij Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.

WK shorttrack (8 - 10 maart)

Vier weken na het EK shorttrack krijgen we het WK shorttrack in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije.

Grand Prix van Melbourne (zondag 17 maart)

Half maart gaat ook het nieuwe seizoen in de Formule 1 weer van start. Dat gebeurt sinds 2006 traditioneel in Melbourne, met uitzondering van 2006 en 2010. Hoe begint Max Verstappen aan een nieuwe seizoen vol kansen en ambities? Bekijk hier de GP-kalender voor de rest van het jaar.

Volledig scherm Het nieuwe Formule 1-seizoen begint zoals gebruikelijk in Melbourne. © Getty Images

Ajax - PSV (zondag 31 maart)

De strijd om het kampioenschap in de Eredivisie is dit seizoen een tweestrijd tussen Ajax en PSV. Na de 3-0 in Eindhoven eerder dit seizoen en de pijnlijke kampioenswedstrijd eind vorig seizoen zal Ajax gebrand zijn om een goed resultaat te halen tegen de ploeg van Mark van Bommel.

Finale KNVB-beker (zondag 5 mei)

Een week na Ajax - PSV een volgende wedstrijd om ieder jaar naar uit te kijken, de finale om de KNVB-beker in de Kuip.

Giro d’Italia (11 mei - 2 juni)

De Giro d’Italia begint dit jaar op zaterdag 11 mei in Bologna. De finish ligt drie weken en 3.518 kilometer later in Verona. Zien we Tom Dumoulin daar weer in de roze trui?

Volledig scherm Tom Dumoulin en Chris Froome zij aan zij in de Giro van 2018. Wie verovert dit jaar de roze trui? © photo: Cor Vos

Laatste speelronde eredivisie (zondag 12 mei)

Het lijkt er voorlopig sterk op dat de titelrace tot het einde van dit seizoen zal gaan duren. Op de slotdag van de Eredivisie speelt Ajax thuis tegen FC Utrecht, terwijl PSV op bezoek gaat bij AZ.

Roland Garros (26 mei - 9 juni)

De tweede Grand Slam van het jaar is zoals gebruikelijk in Parijs. Lukt het Rafael Nadal om zijn twaalfde titel te veroveren op Roland Garros? En krijgen we bij de vrouwen voor het twaalfde jaar op rij een nieuwe winnares of weet Simona Halep haar titel te verdedigen?

Finale Europa League (woensdag 29 mei)

De finale van de Europa League wordt dit jaar op woensdag 29 mei gespeeld in het Olympisch Stadion in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Regerend winnaar Atlético Madrid zit nog in de Champions League, maar Sevilla maakt wel kans op de zesde zege in dertien jaar tijd.

Finale Champions League (zaterdag 1 juni)

De finale van de Champions League is dit jaar op zaterdag 1 juni in Estadio Wanda Metropolitano, de thuisbasis van Atlético Madrid. Het zou wat zijn als Real Madrid hier voor de vijfde keer in zes jaar tijd de Champions League verovert, maar er zijn natuurlijk nog genoeg andere kanshebbers voor de eindzege.

Finaleronde Nations League (5 juni - 9 juni)

Vier dagen na de Champions League-finale begint in Portugal de finaleronde van de Nations League al. Op de eerste avond speelt Portugal in Porto tegen Zwitserland, op de tweede avond speelt Oranje in Guimarães tegen Engeland. Op zondag 9 juni is in Guimarães eerst de strijd om het brons en in de avond de finale in Porto.

Volledig scherm Dankzij de goal van captain Virgil van Dijk plaatste Oranje zich voor de finaleronde van de Nations League. © Pim Ras Fotografie

WK 2019 (7 juni - 7 juli)

Na het gewonnen EK 2017 in eigen land willen de voetbalsters van Oranje nu ook succes vieren op het WK in Frankrijk. Bij de eerste WK-deelname in 2015 in Canada strandde Oranje nog in de poulefase, nu is de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman een van de favorieten voor de wereldbeker. Het WK duurt van 7 juni tot 7 juli. Oranje begint op 11 juni in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland. Op 15 juni volgt Kameroen en op 20 juni wacht de laatste poulewedstrijd tegen Canada.

Volledig scherm Jackie Groenen doet komende zomer met Oranje mee aan het WK 2019 in Frankrijk. © Remko Kool

Afrika Cup (15 juni - 13 juli)

Het is nog altijd niet bekend waar de Afrika Cup dit jaar zal worden gehouden nadat de organisatie werd afgenomen van Kameroen, maar de data staan al wel vast. Wat kunnen bondscoach Clarence Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert presteren met de nationale ploeg van Kameroen?

Wimbledon (1 juli - 14 juli)

Begin juli wordt in het zuiden van Londen gestreden om de derde Grand Slam van het jaar. Novak Djokovic en Angelique Kerber zijn de titelverdedigers op Wimbledon.

Tour de France (6 juli - 28 juli)

De Tour de France begint dit jaar op zaterdag 6 juli in Parijs. Drie weken en 3.460 kilometer later ligt de finish zoals gebruikelijk op de Champs-Élysées in Parijs.

Volledig scherm Het Tourpodium van vorig jaar: Tom Dumoulin (tweede), Geraint Thomas (eerste) en Chris Froome (derde). © Cor Vos

Vuelta a España (24 augustus - 15 september)

Nog geen maand na de finish van de Tour begint de Vuelta a España alweer. De 74ste editie van de Ronde van Spanje begint op zaterdag 24 augustus in Salinas de Torrevieja en eindigt drie weken en 3.257 kilometer later in het centrum van Madrid.

US Open (26 augustus - 8 september)

De vierde en laatste Grand Slam van het jaar, de US Open, begint op 26 augustus in New York. Novak Djokovic en Naomi Osaka zijn de titelverdedigers op het USTA Billie Jean King National Tennis Center.

WK wielrennen (22 september - 29 september)

Eind september worden in het Engelse Yorkshire de WK wielrennen gehouden. Op zondag 22 september is de ploegentijdrit, op dinsdag 24 september de tijdrit voor de vrouwen, op woensdag 25 september de tijdrit voor de mannen. De wegwedstrijd bij de vrouwen (150 kilometer) begint op zaterdag 28 september in Bradford. Een dag later wordt het WK afgesloten met de wegwedstrijd voor de mannen (285 kilometer), die in Leeds begint.

Volledig scherm Het peloton raast door Tadcaster. © Getty Images

WK atletiek (28 september - 2 oktober)

In Doha gaan de Nederlandse toppers, onder wie Dafne Schippers, Sifan Hassan en Anouk Vetter, op jacht naar mondiaal eremetaal. Het WK vindt plaats in een hypermoderne stadion in de hoofdstad van Qatar, waar met een klimatologisch hoogstandje de temperatuur constant tussen de 24 en 26 graden Celsius kan worden gehouden.

WK handbal voor vrouwen (30 november - 15 december)

Gaan de handbalsters nu wél het goud pakken? Oranje grossiert in ereplaatsen de voorbije jaren, maar de hoofdprijs ontbreekt nog steeds. Dat moet gebeuren in Japan - het enige land dat zich kandidaat had gesteld. Het is het 24ste WK uit de historie.

WK darts (december)

De exacte data voor het WK darts zijn nog niet bekend, maar uiteraard sluiten we ook 2019 weer af met dit jaarlijkse spektakel in Alexandra Palace in Londen.