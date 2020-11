De Spelen gaan door, maar hoe kom je als atleet in hemelsnaam in Tokio terecht?

Door Rik Spekenbrink



Mohamed Ali had alles geregeld. Vanuit het trainingskamp in Frankrijk pakte de marathonloper zijn tas met daarin een negatieve ­coronatest en ticket naar Bratislava. Klaar om zijn debuut te maken en hopelijk meteen de olympische limiet van 2.11,30 te lopen. Maar een paar dagen voor de race komt het bericht: geannuleerd. Net als die van Rotterdam, ­Amsterdam en nog een trits andere marathons. Weer moet Ali snel schakelen. Hij scant de kalender en ziet een week later de volgende kans: Boekarest. Ali is al in Roemenië als daar op zaterdag de volgende afgelasting volgt.