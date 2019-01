De Rooy wederom de beste in Dakar Rally

In zijn Iveco liet De Rooy er geen twijfel over bestaan wie de beste was. Hij bleef zijn Russische rivaal Edoeard Nikolajev ruim 34 minuten voor. De Argentijnse Iveco-coureur Federico Villagra finishte op 43 minuten als derde.



,,Het waren moeilijke duinen, waarop je veel kon verliezen", zei De Rooy direct na de finish van de proef van 331 km, waar hij 4 uur, 47 minuten en 27 seconden over had gedaan. ,,We hebben zelf ook geluk gehad. Eén keer zaten we bijna vast. Als ik één seconde later was geweest, hadden we moeten graven. Eventjes daarvoor lagen we bijna op de kant."