De Rooy viert rentree Dakar Rally met podiumplaats

Hij moest in zijn Iveco de Russen Edoeard Nikolajev en Dmitri Sotnikov voor zich dulden in de eindstand. Nikolajev won in zijn robuuste Kamaz voor de derde keer op rij de wedstrijd bij de vrachtwagens en de vierde keer in totaal.

De Rooy kon zich deze rally niet echt mengen in de strijd om de eerste plaats. Daarvoor raakte de routinier in de eerste week al op te grote achterstand. Het tweede deel van de rally verliep beter en leverde nog twee keer dagsucces op, maar de kloof met Nikolajev was te groot. De Rus had meer dan anderhalf uur voorsprong op de Nederlander, die vorig jaar ontbrak in Dakar.