De mooiste foto's van de stunt van de volleyballers tegen Brazilië

Video Volleybal­lers stunten met zege op olympisch kampioen Brazilië

23:31 De Nederlandse volleyballers hebben op het WK in Bulgarije een sensationele zege geboekt op Brazilië. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen won in Ruse met 3-1 van de regerend olympisch kampioen én nummer 1 van de wereldranglijst. Het was na de zege op China de tweede groepswinst voor Oranje, dat zo goed als zeker doorgaat naar de tweede ronde.