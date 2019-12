De Kruijf verovert met Conegliano wereldtitel volleybal

WK handbal Oranje moet nog flink aan de bak na gevoelig verlies

15:47 De Nederlandse handballers zijn ook het hoofdtoernooi van het WK begonnen met een nederlaag. Na de mislukte opening tegen Slovenië in de groepsfase was vandaag Duitsland te sterk in bij de start van het hoofdtoernooi (23-25). Dat betekent dat Oranje deze week nog vol an de bak moet tegen Denemarken en Zuid-Korea om een plaats in de halve finale zeker te stellen.