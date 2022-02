De Kruijf en Beliën zetten punt achter imposante carrière bij Oranje

De Kruijf was een van de pijlers in het succes van de damesploeg de laatste jaren. Zo pakte ze in 2009, 2015 en 2017 zilver op het EK en eindigde ze in 2016 als vierde op de Olympisch Spelen in Rio de Janeiro. Sinds haart debuut in 2008 kwam ze tot liefst 347 interlands. Ook Beliën (28) was van de partij tijdens de Olympische Spelen in Brazilië en pakte diverse medailles met de nationale ploeg. Ook zij geeft de voorkeur aan haar clubcarrière, nadat ze in februari 2021 moest worden geopereerd aan een stressfractuur in haar scheenbeen.