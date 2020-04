De Haagse sportlobby: ‘Je wil niet vooraan in de rij staan, maar ook niet achteraan’

Door Rik Spekenbrink



Op zich is het niet verkeerd als de baas van het land jouw sport een keer of acht in de mond neemt. Maar de boodschap van premier Mark Rutte was donderdagavond klip en klaar: we gaan voorlopig echt nog niet tennissen. Een bewuste winstwaarschuwing, vermoedelijk richting de gehele sportwereld. Want als tennissen al niet kan... Juist nu het sentiment in het land langzaam wat verandert, en de topsport ook in sommige omringende landen weer voorzichtig is opgestart, trapte Rutte op de rem. Hij lijkt te willen voorkomen dat grote groepen mensen er weer opuit trekken naar de sportclub. Daar is het nog te vroeg voor.