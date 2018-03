'De FBK Games 2.0 wordt een hele show'

Oud-hoc­keyin­ter­na­ti­o­nal komt pas na carrière uit de kast

21 maart Niet alleen in de voetbalwereld blijkt een taboe te rusten op homoseksualiteit. Oud-hockeyinternational Thijs de Greeff vertelt vandaag in NRC over zijn coming-out. De 36-jarige Amsterdammer is daarmee, bij de mannen, de eerste Nederlandse tophockeyer die uit de kast komt.