De eerste plak van Toussaint is meteen goud: ‘Ik dacht alleen maar ‘rustig blijven, rustig blijven’

Haar eerste individuele medaille op een EK langebaan werd meteen een gouden. Kira Toussaint was op de 50 meter rugslag een klasse apart in de zwemtempel van Boedapest.

Door Natasja Weber



Kira Toussaint kijkt na haar sprint van 50 meter naar het scorebord, slaat haar handen voor haar gezicht, schudt vol ongeloof nee en omhelst emotioneel de bronzen Maaike de Waard in de baan naast haar. Toussaint was de torenhoge favoriete voor de Europese titel op de kortste rugslagafstand en ze maakte die status helemaal waar.

Op het niet-olympische nummer tikte de bijna 27-jarige Amstelveense na één baan rugslag aan in een tijd van 27,36 seconden. De Britse Kathleen Dawson (23) maakte het nog knap spannend maar was uiteindelijk een tiende langzamer. Maaike de Waard (24) uit Rozenburg werd verrassend derde in 27,74 seconden.

,,Ik dacht alleen maar ‘rustig blijven, rustig blijven’ toen ik het startblok op stapte”, zei Toussaint na haar gouden race. ,,Ik wist precies wat ik moest doen.” Onder grote druk slaagde de pupil van de Amsterdamse coach Mark Faber erin haar hoofd koel te houden. Toussaint werd voorafgaand aan haar race niet alleen door de buitenwereld als de te kloppen vrouw gezien, maar ook door zichzelf. ,,Ik denk dat ik op de 50 rugslag nu de favoriet ben”, zei Toussaint onomwonden in aanloop naar de EK.

Volledig scherm © AFP

Ze kwam in de Duna Arena niet in de buurt van haar mondiale toptijd (27,10; wereldwijd de snelste dit seizoen) van vorige maand in Eindhoven maar daar maalde ze niet om. ,,Goud is goud”, glimlachte de kersverse Europees kampioene. Na twee Europese titels in 2019 in een 25-meterbad, op de 50 en 100 meter rugslag, veroverde Toussaint nu haar eerste individuele medaille in een 50-meterbad.

Ranomi Kromowidjojo bezorgde Nederland gisteren bij de EK al goud op de 50 meter vrije slag.

Kamminga naar finale 200 meter schoolslag

Arno Kamminga heeft zich geplaatst voor de finale van de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Nederlander zette met 2.08,31 de vierde tijd neer in de halve finales. Caspar Corbeau haalde ternauwernood ook de finale. Hij plaatste zich met 2.09,97 als achtste en laatste. Erik Persson uit Zweden was met 2.07,85 de rapste.

De finale is morgenavond. Corbeau hoopt zich dan alsnog te plaatsen voor de Olympische Spelen. De landgenoot van Kamminga heeft een tijd van 2.08,52 nodig om een ticket voor Tokio te bemachtigen.

Kamminga won dinsdag bij de EK zilver op de 100 meter schoolslag. Het goud ging naar de Brit Adam Peaty.

Volledig scherm © AP

Knipping loopt finale 200 meter wisselslag mis

Arjan Knipping is er bij de Europese kampioenschappen zwemmen in Boedapest niet in geslaagd de finale te bereiken op de 200 meter wisselslag. In de halve finales kwam de Nederlander tot 2.00,46. Dat was de elfde tijd, terwijl in de eindstrijd maar plek is voor acht zwemmers. Het was voor Knipping ook niet genoeg zich te kwalificeren voor de Spelen van Tokio. De finale van de 200 meter wisselslag is morgen.