De eerste keer weer écht racen voor Schippers: ‘Dan merk je wel: oeh, lekker’

Kuivenho­ven verrast Van Gerwen op tweede dag PDC Summer Series

19:56 Michael van Gerwen is op de tweede dag van de PDC Summer Series in de derde ronde uitgeschakeld. De 31-jarige darter, die een dag eerder het eerste toernooi van de Summer Series had gewonnen, verloor met 6-5 van de even oude landgenoot Maik Kuivenhoven.