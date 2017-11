De Bruin twintigste in Canada in tweemansbob

De zege op de Canadese baan ging in 1.44,17 naar de Canadezen Chris Spring en Neville Wright. Zij troefden hun landgenoten Justin Kripps en Alexander Kopacz met tweehonderdste van een seconde af. Het brons was voor het Letse duo Oskars Melbardis en Daumants Dreiskens.



Bij de eerste twee wedstrijden in Lake Placid was de Nederlandse tweemansbob twintigste en 23ste geworden. Om zich te kwalificeren voor de Olympische spelen volgend jaar in Zuid-Korea moet het team na de World Cup in Sankt Moritz op 14 januari in het klassement bij de beste twaalf staan.