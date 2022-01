De Bruin niet naar Winterspelen met tweemansbob, Sleper vrijwel zeker van Peking

Ivo de Bruin gaat niet naar de Olympische Winterspelen in Peking. De stuurman van de tweemansbob eindigde op in Sankt Moritz als zeventiende, ver verwijderd van de benodigde en vereiste achtste stek. Daarentegen lijkt monobobsleester Karlien Sleper wel verzekerd van een olympisch ticket na haar twaalfde plaats in Zwitserland.

De Bruin heeft nog één kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. De 35-jarige Noord-Hollander mikt voor zondag op een plek in de top 8 in de viermansbob. Dit seizoen eindigde de Nederlandse viermansbob twee keer als elfde en vorige week als twaalfde.

In de tweezitter kwam De Bruin deze winter nog niet tot die prestaties. De zestiende plek in de openingsrace in Innsbruck was zijn beste resultaat. In Sankt Moritz kwam hij zaterdag tot de zeventiende tijd, met een achterstand van 1,92 seconde op de Duitse winnaar Francesco Friedrich, die met zijn zevende zege van dit seizoen de wereldbeker in de tweemansbob veroverde en er de Europese titel bijvoegde.

De wedstrijd diende ook als EK en daarin klokte De Bruin de dertiende tijd.

Twaalfde plek Sleper

heeft de wereldbeker afgesloten met een twaalfde plaats in Sankt Moritz. Na de eerste afdaling door de Zwitserse natuurijsbaan stond Sleper op de elfde plaats, in de tweede run viel ze één plek terug. De 29-jarige Nederlandse is vrijwel zeker van deelname aan de Olympische Spelen van volgende maand in Beijing.

Sleper voldeed in november bij haar debuut in de wereldbeker in Innsbruck met een tiende plaats direct aan de nationale kwalificatie-eisen voor het nieuwe olympische onderdeel monobob. Sportkoepel NOC*NSF eist een plek in de top 12 bij een wereldbekerwedstrijd. Sleper wist daar dit seizoen een paar keer aan te voldoen.

Om daadwerkelijk naar Beijing te mogen, moet Sleper in het klassement bij de beste zes vrouwen zitten die niet meedoen in de tweemansbob. Dat klassement wordt zondag opgemaakt.

De Amerikaanse Kaillie Humphries won de wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz, met 0,04 seconde voorsprong op landgenote Elana Meyers Taylor. Sleper gaf 2,45 seconden toe op de 36-jarige Humphries, de tweevoudig olympisch kampioene uit Canada die zich tot Amerikaanse heeft laten naturaliseren. Meyers won wel de wereldbeker, voor Humphries. Sleper eindigde op de vijftiende plaats.

De wedstrijd in Sankt Moritz diende ook als EK en in dat klassement werd de Nederlandse zesde.

Volledig scherm Karlien Sleper in actie in Sankt Moritz. © EPA