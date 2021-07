De Boer verrast zwemwereld met vijfde mondiale tijd van dit jaar op 50 vrij

,,Het was een goede race waarbij de uitvoering van de start steeds beter begint te lopen. 21.5 is een prima tijd om de Spelen mee naar binnen te lopen. Ik had er in mei Europees kampioen mee kunnen worden”, aldus De Boer. ,,Zwemmend gaat het allemaal goed, maar er valt nog winst te behalen in de laatste vijf meter. Dat kan net die honderdsten schelen. Winst en verlies liggen heel dicht bij elkaar op zo’n korte afstand. Komende weken weten we waar we aan moeten werken.”