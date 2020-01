De beste springruiter van de wereld komt voor het eerst naar Indoor Brabant

Fuchs neemt zijn toppaard Clooney 51 mee naar Brabant. Op Clooney 51 won Fuchs eind vorig jaar zijn eerste major, voor eigen publiek in Genève. "Na Genève hebben we Clooney een welverdiende periode van rust gegeven, ik wil hem sparen en mij concentreren op de Rolex Grand Slam en de Olympische Spelen in Tokio", aldus Fuchs, die in augustus vorig jaar in Rotterdam de Europese titel veroverde.



Indoor Brabant vindt van 12 tot 15 maart plaats in Den Bosch.