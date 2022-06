Dankzij Bo Bendsneyder wordt in Assen het voorgerecht min of meer de hoofdmaaltijd

Als de TT Assen in aantocht is, weet Bo Bendsneyder dat hij veel meer in de spotlights staat dan bij andere races. Een voorbeschouwing hier, interview daar, het hoort erbij. Allemaal leuk en aardig, uiteindelijk gaat het om de prestatie om het asfalt. Bendsneyder, bezig aan zijn vijfde seizoen in de Moto2, was wel een keer toe aan een succes. Dat gebeurde voor een uitverkocht huis in Assen, waar Bendsneyder vandaag liet zien te kunnen knallen als het moet. Vijfde, zijn beste prestatie van het seizoen en de tweede keer ooit dat hij zo hoog in de Moto2 eindigt. En toch… „Het doel was het podium”, vertelde hij. „Daarvoor moet wel echt alles kloppen. Maar ik heb zeker genoten.”

Het ene jaar was dan ook totaal anders dan het andere. In 2021 eindigde Bendsneyder, na een valse start, op de vijftiende plek. Het ‘goede’ nieuws; dat gebeurde in de betrekkelijke anonimiteit. Vanwege de coronamaatregelen waren er nauwelijks toeschouwers, in niets was de sfeer te vergelijken met het uitverkochte huis van vandaag (100.000 toeschouwers).

‘Ouderwets feest’

De organisatie van de TT van Assen telde 166.000 bezoekers over de afgelopen drie dagen (trainingen, kwalificaties en races) en dat waren er bijna net zoveel als in recordjaar 2019, het jaar voordat de pandemie uitbrak. ,,Daar doen we het voor. De TT heeft gelukkig heel loyale klanten”, zei voorzitter Arjan Bos van het TT Circuit. ,,De kaartverkoop ging nog sneller dan in het recordjaar, dus we rekenden al op een vol huis. Met 104.000 mensen op de racedag was het weer een ouderwets feest”, zei Bos.



Vooraf waren er lichte zorgen over het aantal bezoekers, omdat de gestopte Italiaanse racelegende Valentino Rossi er niet meer bij is. Hij won de TT tien keer en was ook bij de Nederlanders ongekend populair. Complete tribunes veranderden elk jaar in geel-blauwe zeeën, de kleuren van de beroemde nummer 46. ,,Toen Johan Cruijff stopte, was het niet zo dat er ineens geen fans van Ajax meer waren. Zo is dat ook bij ons. Rossi is wel gestopt, maar het blijkt dat hier vooral motorsportfans komen”, aldus directeur Peter Oosterbaan van het TT Circuit.

Volle campings, ouderwets filerijden op de A28, drukte bij de vele tentjes rondom het circuit, de TT was weer zoals de TT hoort te zijn. Natuurlijk, het hoogtepunt is en blijft de MotoGP. Maar in de koningsklasse viel regerend wereldkampioen en klassementsleider Fabio Quartararo al snel uit en was er van spanning niet echt sprake (Francesco Bagnaia reed van start tot finish aan de leiding en won). Daardoor werd eigenlijk het voorgerecht min of meer de hoofdmaaltijd, of anders toch zeker een heerlijke opwarmer. Terwijl de Spanjaard Augusto Fernández de overwinning vierde, waren heel veel ogen na de finish ook gericht op Bendsneyder. Zwaaiend naar de menigte reed hij onder luid applaus terug de pits in.

Alle voortekenen in aanloop naar de race waren al goed. Bendsneyder kwalificeerde zich als achtste, maar was daar eigenlijk niet te tevreden mee omdat het gat naar de top echt minimaal was. „Normaal gesproken had ik met de kwalificatietijd tweede of derde gestaan”, wist Bendsneyder.

De race werd er eentje om van te smullen, hoewel voor Bendsneyder de start tegenviel. Hij ging van plek 8 naar plek 10, maar rukte daarna op. De coureur van Pertamina Mandalika kwam, na de nodige inhaalacties, zelfs even op de derde plek. Zou het gaan gebeuren, een Nederlander op het podium? Alles leek toch mogelijk in de kopgroep. Meer en meer waren de ‘oehs en aahs’ te horen toen Bendsneyder opstoomde of juist weer een plek moest inleveren. Dat laatste gebeurde in de slotfase waardoor hij uiteindelijk vijfde werd. Een lekker einde zo voor de zomerstop, de eerstvolgende race is begin augustus op Silverstone. Gevolgd door nog acht races tot begin november. „Hopelijk komt er later dit seizoen nog wel een podiumplek.”

Van den Goorbergh Zonta van den Goorbergh, de andere Nederlander in de Moto2, werd achttiende. „Daar moeten we tevreden mee zijn, de race was goed”, sprak het pas zestienjarige racetalent. De zoon van voormalig coureur Jurgen van den Goorbergh sloeg de Moto3 over en debuteert dit seizoen in de Moto2. Dat op zich is al bewonderenswaardig. Naar in de punten rijden wordt nog niet gekeken, maar het zal natuurlijk wel heel mooi zijn. De vijftiende plek levert het laatste punt op. „Ik denk wel dat het erin zit”, zei Zonta. Vader Jurgen was zichtbaar emotioneel voor de race en ook na afloop. „Hij maakt enorme stappen. Aan het begin van dit seizoen zaten we op een minuut achterstand van de winnaar. Dat willen we terugbrengen naar 25 seconden. We zitten nu op 28.”