Dakar Rally op weg die doodloopt: ‘Leuk en aardig, maar het is geen Afrika’

Solide start Luiten in Abu Dhabi

10:29 Joost Luiten is 2019 begonnen met een solide openingsronde in het Abu Dhabi Championship. De Rotterdammer noteerde 69 slagen op de golfbaan in het Arabische emiraat. Met die score van drie onder par neemt hij in de eerste ronde voorlopig de gedeelde elfde plaats in.