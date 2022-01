Dakar Rally-legende Carlos Sainz schrijft geschiedenis in elektrische auto

F1-wereldkam­pi­oen Verstappen voor tweede keer Sportman van het Jaar

Max Verstappen is voor de tweede keer in zijn loopbaan verkozen tot Sportman van het Jaar. In 2016, toen hij zijn eerste race in de Formule 1 won, pakte hij die prijs ook al. Nu krijgt de coureur van Red Bull Racing de trofee dankzij zijn F1-wereldtitel. Zijn vader Jos Verstappen nam de prijs in ontvangst.

22 december