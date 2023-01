Dagzege Van Beveren in Dakar, Howes nieuwe leider bij motoren

De Chileen José Ignacio Cornejo (Honda) eindigde als tweede op 26 seconden. De Amerikaan Mason Klein (KTM) werd derde. Voor Van Beveren is het de derde keer in zijn Dakar-carrière dat hij een etappe wint.



De Amerikaan Skyler Howes (Husqvarna) kwam als zesde binnen in het bivak en hij nam de leiding in het algemeen klassement over van de Australiër Daniel Sanders (GasGas), die de weg kwijtraakte en veel tijd verloor.