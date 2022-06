Dafne Schippers straalt weer, ondanks vijfde plek: ‘Het moet een keer gaan komen’

Dafne Schippers heeft op de FBK Games haar eerste “serieuze wedstrijd” gerend sinds de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van Tokio. Ze eindigde in Hengelo als vijfde in een magere tijd van 11,40. ,,Alles komt nog niet in één race terecht.”

Dafne Schippers maakte twee weken geleden al verrassend haar comeback in Vught. Toen rende ze een winnende tijd van 11,37, vanmiddag was ze drie honderdsten langzamer. Aan de start in een regenachtig Hengelo verschenen met N’Ketia Seedo, Marije van Hunenstijn en Jamille Samuel nog drie Nederlandse sprinters, maar die laatste kwam te vroeg uit de startblokken en werd gediskwalificeerd. Daryll Neita uit Groot-Brittannië was in een tijd van 11,19 de snelste.

Schippers had eerder op de dag ook al in het voorprogramma gelopen, toen noteerde ze een tijd van 11,46. ,,Dit is mijn eerste serieuze wedstrijd in tien maanden. Het komt helaas nog niet allemaal samen in één race. De trainingen laten wat anders zien, maar hier moet ik even doorheen om weer het gevoel te krijgen. Het moet een keer gaan komen", aldus Schippers, die bij de NOS vertelde dat ze wel heel goed in haar vel zit en plezier heeft op de atletiekbaan. Of het WK van volgende maand in het Amerikaanse Eugene een realistisch doel is? ,,Dat wordt lastig, maar als ik zie wat ik op de trainingen doe moet het erin kunnen zitten. Het gaat stap voor stap en ik weet gewoon nog niet echt waar ik sta.”

Kort na Schippers was het de beurt aan Churandy Martina. Ook hij overtuigde niet en kwam als negende over de finish in een tijd van 10,61. Dat was precies een halve seconde trager dan winnaar Yohan Blake uit Jamaica. Joris van Gool (10,38) eindigde als vijfde in het FBK-stadion.

Volledig scherm In het midden Yohan Blake, rechts Churandy Martina. © ANP

