Dafne Schippers buiten podium op speciale tartanbaan in Boston

De Amerikaanse Aleia Hobbs zegevierde in Boston in 11,05, gevolgd door haar landgenoten Gabby Thomas (11,16) en Morolake Akinosun (11,17). Schippers maakte begin mei haar rentree op de outdoorbaan bij de World Relays in Polen. Daar won ze brons met de estafetteploeg op de 4x100 meter.



Schippers eindigde afgelopen woensdag bij haar eerste 200 meter van het seizoen in Ostrava eveneens als vierde. De Nederlandse atlete, al geplaatst voor de Olympische Spelen van Tokio, kwam in Tsjechië tot een tijd van 22,91. Schippers, tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, liep deze afstand voor het laatst in augustus vorig jaar bij de NK in Utrecht. Ze meldde zich na de series af voor de finale, wegens rugklachten.