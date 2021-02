Curry op dreef voor Golden State Warriors

Jip Vastenburg verkiest baansei­zoen boven marathon

6 februari Atlete Jip Vastenburg mikt voor de Olympische Spelen van Tokio op de 5000 en 10.000 meter. Vastenburg, afkomstig uit Loosdrecht, was eerder van plan zich te richten op deelname aan de olympische marathon. Een jaar geleden slaagde ze er in Sevilla niet in de olympische limiet te lopen.