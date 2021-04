Curry nieuwe clubtopscorer aller tijden: ‘Ongelooflijke prestatie’

Basketballer Stephen Curry mag zich de nieuwe clubtopscorer aller tijden noemen van Golden State Warriors. Met zijn 53 punten in het NBA-duel met Denver Nuggets passeerde Curry zijn beroemde voorganger Wilt Chamberlain, die in zijn carrière bij de Warriors van 1959 tot en met 1965 in totaal 17.783 punten maakte.

Curry had bij aanvang van de wedstrijd tegen de Nuggets nog 19 punten nodig om Chamberlain het record afhandig te maken. Hij begon op 17.765 punten en had in het eerste kwart het benodigde aantal al binnen. De 33-jarige Curry hielp met zijn 53 punten de Warriors ook nog eens aan de zege met 116-107.

,,Het is gewoon een ongelooflijke prestatie”, loofde coach Steve Kerr zijn trefzekere guard. “Wilt Chamberlain passeren in een statistiek is heel bijzonder, omdat zijn naam overal in de NBA-recordboeken staat.”

Volledig scherm Stephen Curry krijgt na zijn record een 'douche' van Juan Toscano-Anderson. © AFP

Utah Jazz leed tegen Washington Wizards zijn eerste thuisnederlaag van dit seizoen. De koploper in de westelijke divisie van de NBA verloor met 125-121.

Utah Jazz had 24 overwinningen op rij geboekt in de Vivint Arena van Salt Lake City, maar aan die serie kwam een einde mede door Bradley Beal en Russell Westbrook, de twee uitblinkers bij de Wizards. Beal maakte 34 punten, terwijl Westbrook zijn 23e triple double van dit seizoen produceerde: 24 punten, 14 rebounds en 14 assists. Bij Jazz was Donovan Mitchell weliswaar op dreef, maar hij kom met zijn topscore van 42 punten de nederlaag voor zijn ploeg niet afwenden.

Volledig scherm Stephen Curry. © AFP