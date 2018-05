Curry bezorgt Golden State NBA-record

Het was voor Golden State de zestiende opeenvolgende thuisoverwinning in de play-offs. Dat is een nieuw record in de Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA). Sterspeler Steph Curry was weer eens belangrijk voor de thuisploeg. Hij schoot uit alle hoeken en standen raak en was topscorer van de wedstrijd met in totaal 35 punten.



In de best-of-sevenserie leidt de Californische ploeg nu weer met 2-1. Morgennacht is in Sacramento de vierde wedstrijd van de reeks, de tweede thuiswedstrijd voor Golden State.