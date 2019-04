Curlingteam laat zege glippen tegen Duitsland

Orlando Magic verovert ticket voor play-offs

7:38 De basketballers van Orlando Magic hebben na de zege op New York Knicks (114-100) een ticket voor de play-offs in handen. Orlando Magic schoof dankzij de 39ste zege van het seizoen op naar de achtste plaats in de oostelijke divisie van de NBA. Daarin moeten nog drie tickets voor de play-offs verdeeld worden.