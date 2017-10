Cubs met hakken over de sloot naar finale National League

De Cubs wonnen gisteravond het vijfde en beslissende duel tegen de Washington Nationals met 9-8. De regerende kampioenen keken na de tweede inning nog tegen een 4-1-achterstand aan, maar kwamen langszij door twee runs in de derde en vier in de vijfde inning. In een spannende slotfase vochten de Nationals zich nog terug naar 9-8, maar toen stokte de productie. In de finale van de National League tegen de Dodgers wacht onder anderen de Antilliaanse pitcher Kenley Jansen.



De finale in de American League, de andere competitie, heeft met de geboren Amsterdamse honkballer Mariekson 'Didi' Gregorius ook een Nederlands tintje. Hij sloeg New York Yankees met twee homeruns tegen Cleveland Indians naar de finale. De Yankees nemen het op tegen Houston Astros voor de andere plek in de World Series.