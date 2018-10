Crutchlow breekt enkel in training voor Grand Prix van Australië

Na onderzoek in het medisch centrum op het complex werd de 32-jarige coureur overgebracht naar een ziekenhuis in Melbourne. Daar zal de huidige nummer vijf in de WK-stand een operatie ondergaan.



Na Australië volgen er er nog GP-races in Maleisië en Valencia. De Spanjaard Marc Márquez is al zeker van zijn vijfde wereldtitel in de zwaarste motorklasse.