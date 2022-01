Corona slaat weer toe in handbalploeg: Schellekens en Sluijters testen positief

Golftoer­nooi US Open verdubbelt prijzen­geld voor vrouwen

Het golftoernooi van de US Open verhoogt het prijzengeld voor vrouwen. Dat wordt bijna verdubbeld, van ongeveer 5 miljoen dollar naar 10 miljoen dollar (ongeveer 8,8 miljoen euro). De organisatie kan het zich veroorloven na het afsluiten van enkele goede sponsordeals. Het is meteen het hoogste bedrag in deze sport dat ooit aan vrouwen wordt uitgekeerd.

8 januari