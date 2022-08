Concurrent Arno Kamminga lijkt EK zwemmen te laten schieten: ‘Het heeft geen nut’

,,Ik zie het nut er niet van in om iets te doen waar ik nu niet goed in zou zijn”, zei de drievoudig olympisch kampioen na zijn vierde plaats op de Commonwealth Games.

De 27-jarige Peaty brak in mei een voet en is net een maand uit het gips, maar de Engelsman was toch erg teleurgesteld over het resultaat. ,,Ik ben er kapot van. Ik ben dat beetje extra kwijt en ik weet niet of het aan mijn voet ligt, maar ik zal het de komende maanden en de komende twee jaar proberen terug te vinden.”