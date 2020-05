Comeback Mike Tyson (53) meer dan een stunt? ‘Hij sloopt ze allemaal’

Door Arjan Schouten



Een topfit lijf, lang zag Mike Tyson iets heel anders in de spiegel. In zijn slechtste periode tikte de weegschaal 172 kilo aan. Idioot veel voor een bokser van 1.78 meter. In zijn gouden jaren, eind vorige eeuw, woog hij als gevreesd zwaargewicht rond de 100 kilo. Na zijn loopbaan ging het hard. Maar die Mike Tyson met overgewicht is al tien jaar verleden tijd. De drievoudig wereldkampioen zweerde de drank en drugs af en ook vlees eet hij niet meer. Als veganist vlogen de kilo’s er de laatste jaren rap af. En lang ondenkbaar, maar de vechter die in 2005 voor het laatst in de ring stond, is nu ook weer bijna wedstrijdfit.